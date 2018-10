Reals Krise verschärft sich

Madrid.Nach der 1:2-Heimpleite gegen UD Levante, dem fünften Match in Folge ohne Sieg, musste Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos den Krisenmanager spielen und Durchhalteparolen ausgeben. „Wir müssen den Kopf wieder hochkriegen, noch ist Zeit!“, sagte er vor dem Champions-League-Duell am Dienstag daheim gegen Viktoria Pilsen und dem Duell am nächsten Sonntag bei Erzrivale und Tabellenführer FC Barcelona.

Die Katalanen müssen dabei den schmerzhaften Ausfall von Lionel Messi verkraften, der sich am Samstag den Arm brach. Er wird wohl drei Wochen ausfallen. „Dieses Madrid liegt in Trümmern“, titelte das Sportblatt „Marca“, so etwas wie ein Real-Hausblatt. Toni Kroos erlebte die Pleite auf der Bank. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018