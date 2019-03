Rehm klopft laut ans Tor zur 2. Liga

Taunusstein/Wiesbaden.Ob es dieses Mal endlich mit dem ersehnten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga klappt, will Rüdiger Rehm nicht versprechen. Aber vor den richtungsweisenden Spielen gegen die Aufstiegsrivalen Hallescher FC und Karlsruher SC ist die Zuversicht beim Trainer des Drittligisten SV Wehen Wiesbaden groß. „Wir wollen versuchen, den maximalen Erfolg zu kriegen. Voriges Jahr waren wir der Gejagte und haben am Ende ins Gras gebissen. Dieses Jahr wollen wir aus den Erfahrungen lernen, weiter Gas geben und uns auf das Wesentliche konzentrieren“, sagt Rehm, der von 1997 bis 2001 in der 2. Liga für den SV Waldhof spielte.

Für den Fußballlehrer bedeutet das vor allem harte Maloche. Die lebt er vor. Schon als Spieler war der 40-Jährige als Wühler und Kämpfer bekannt. „Es bringt nichts, sich was zu erträumen oder zu wünschen. Man muss hart arbeiten, um sich das zu verdienen, was man am Ende bekommt“, lautet seine Maxime.

Erst Halle, dann KSC

Für den SVWW ist das im optimalen Fall mindestens der zur Aufstiegsrelegation berechtigende dritte Platz, den die Hessen vor dem Duell beim punktgleichen Tabellenvierten in Halle am Samstag (14 Uhr) mit 49 Zählern momentan einnehmen. „Das Spiel ist eines von neun, daher nicht das entscheidende. Aber es ist ein wichtiges Spiel. Wir werden alles versuchen, oben dabei zu bleiben“, verkündet Rehm. Der Rückstand zum KSC – der eine Woche später in Wiesbaden gastiert – auf den direkten Aufstiegsplatz zwei beträgt fünf Punkte.

Seit zweieinhalb Jahren bastelt Rehm mit seinen Trainerkollegen und Sportdirektor Christian Hock, der die Hessen 2007 schon einmal für zwei Jahre in die 2. Bundesliga geführt hatte, am Aufstiegsprojekt. Die Mannschaft wurde kontinuierlich verbessert und hat sich in dieser Zeit von einem Fastabsteiger zu einem Spitzenteam der Liga entwickelt.

Die Handschrift von Rehm ist dabei klar erkennbar – schneller Fußball aus einer stabilen Abwehr heraus. Erst Ende des Vorjahres hat der Coach seinen Vertrag bis zum Sommer 2021 verlängert. „Wir haben langfristig was vor. Ich will den Schritt mit Wehen Wiesbaden schaffen. Wenn es dieses Mal nicht klappt, geht die Welt nicht unter und ich suche mir auch nichts anderes“, betont er. „Dann werden wir weiter versuchen, uns zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass wir den nächsten Schritt schaffen, aber nicht auf Biegen und Brechen.“

Die Planungen laufen

An der Einstellung fehlt es niemandem. Die Spieler sind extrem motiviert, denn der SVWW bezahlt nach Leistung. „Sie wissen, dass man bei uns nicht das höchste Grundgehalt bekommt, dafür aber Prämien“, berichtet Hock. Auch er ist von der Qualität des Teams überzeugt. „Unser Vorteil zum Vorjahr ist der Kader, weil viele Positionen austauschbar sind“, erklärt der 48-Jährige.

Hinter den Kulissen laufen längst die Planungen für die Zukunft. Die Lizenzunterlagen für die 2. Bundesliga sind fristgerecht bei der Deutschen Fußball Liga eingereicht worden. Zudem wurde mit dem Umbau des nicht zweitligatauglichen Stadions begonnen. Bis Ende 2020 soll die Westtribüne ausgebaut werden, um die in der 2. Liga geforderte Kapazität von 15 000 Zuschauern zu erreichen.

Zunächst muss aber die Mannschaft liefern. „Wir müssen in Halle defensiv sehr gut stehen, weil sie vorne eine extreme körperliche Wucht und gute Fußballer haben“, warnt Rehm. Dennoch geht der Heilbronner zuversichtlich in den Saisonendspurt: „Wir sind in einer sehr guten Ausgangsposition. Ich glaube, dass wir noch eine Schippe drauflegen können.“

