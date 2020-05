Reiß bleibt an Bord

Neckarhausen.Der Fußball-A-Ligist FC Viktoria Neckarhausen hat ein Zeichen gesetzt und die Zusammenarbeit mit Trainer Gabriel Reiß ligaunabhängig über das Saisonende hinaus verlängert. „Schon als wir Gabriel verpflichtet haben, waren wir uns einig, dass die Zusammenarbeit langfristig geplant ist“, erklärt Spielausschuss Martin Kinzig, dass die Unterschrift nur noch eine Formsache war. „Zudem hat man zuletzt mitbekommen, dass ein Ruck durch die Mannschaft gegangen ist.“

Auch im Kader gibt es nur wenige Veränderungen. Fast der komplette Kader wird auch in der neuen Spielzeit das Viktoria-Trikot tragen. Mit Neuzugängen befinde man sich in Gesprächen, wobei sich diese wegen der aktuellen Situation schwierig gestalten. Dennoch schaut man beim Schlusslicht optimistisch in die Zukunft. „Ziel ist in der nächsten Runde, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben – in der Hoffnung und realistischen Erwartung, dass die Runde abgebrochen wird und es keine Absteiger gibt“, sagt Kinzig.

Gabriel Reiß übernahm in der Winterpause das Traineramt von Mauro Hamberger, von dem sich der Club im November getrennt hatte. Derzeit liegt die Viktoria mit sieben Zählern Rückstand auf das rettende Ufer auf dem letzten Rang. wy

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.05.2020