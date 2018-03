Reizvolles Comeback

Fußball Bundesliga 2. Relegationsspiel VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach am Mittwoch (25.05.2011) im rewirpower Stadion in Bochum. Mike Hanke von Mönchengladbach jubelt über den Klassenerhalt. Foto: Bernd Thissen dpa/lnw (Achtung Sperrfrist! Die DFL erlaubt die Weiterverwertung der Bilder im IPTV, Mobilfunk und durch sonstige neue Technologien erst zwei Stunden nach Spielende. Die Publikation und Weiterverwertung im Internet ist während des Spiels auf insgesamt sechs Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++

© dpa, Bernd Thissen