Rekordeinkauf Mateta will noch mehr

Mainz.Nach dem erlösenden Befreiungsschlag beim 2:1 (1:0) gegen Werder Bremen ließen sich glücklichen Profis des FSV Mainz 05 noch lange von den Fans feiern. Trainer Sandro Schwarz fing seine Schützlinge dann aber schnell wieder ein und richtete den Blick auf die kommenden Aufgaben. „Die Botschaft ist, dass wir nicht selbstzufrieden werden. Wir dürfen nicht glauben, wir haben zwölf Punkte und alles ist in Ordnung“, mahnte Schwarz. „Wir müssen dranbleiben.“

Seit dem 15. September hatten die Mainzer nicht mehr gewonnen. Entsprechend groß war am Sonntagabend der Jubel auf dem Rasen und den Rängen. „Es war keine einfache Situation. Daher Kompliment an die Mannschaft, denn es war ja ein gewisser Druck auf dem Kessel“, sagte Sportvorstand Rouven Schröder.

Es waren nicht nur die drei Punkte, die die Verantwortlichen von der Mannschaft schwärmen ließen, sondern auch die Art und Weise, wie diese erkämpft und erspielt wurden. „Was wir heute gezeigt haben, war sehr gut“, lobte Schwarz.

Auch wenn sein Team nach den Treffern von Jean-Philippe Mateta (25. Minute) und Jean-Philippe Gbamin (51.) durch Claudio Pizarros Anschlusstor (78.) noch ins Wanken geriet, war der Erfolg verdient. „In den letzten 15 Minuten sind wir auf der Felge gelaufen, da mussten wir leiden“, resümierte Schwarz.

Für Rekordeinkauf Mateta war es der erste Treffer vor heimischer Kulisse. „Das Tor tut ihm gut. Wir hatten ein längeres Gespräch vor dem Spiel. Ich habe ihm gesagt, es gibt drei Dinge, die wichtig sind im Leben: die Gesundheit der Familie, hart zu arbeiten und Spiele zu gewinnen“, berichtete Schwarz und stellte zufrieden fest: „Er hat hart gearbeitet, hat dazu beigetragen das Spiel zu gewinnen und seiner Familie geht es auch gut.“

Der Führungstorschütze, der im Sommer für acht Millionen Euro vom Champions-League-Teilnehmer Olympique Lyon gekommen war, rückte lieber das Team in den Fokus. „Auf diesen Tag haben wir alle hingefiebert. Die letzten Spiele waren nicht so gut. Umso wichtiger war es, dass wir diesen Sieg nach Hause gebracht haben“, sagte Mateta und kündigte an: „Es wird nicht mein letztes Tor gewesen sein.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 06.11.2018