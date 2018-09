Remis fühlt sich für Schalke wie eine Niederlage an

Gelsenkirchen.Das Warten auf die von Christian Heidel erwartete „Explosion“ wird beim FC Schalke 04 zur Geduldsprobe. Vor dem Bundesligaduell mit Bayern München verpasste der Revierclub auch beim Champions-League-Auftakt den ersehnten Befreiungsschlag. „Da fehlt momentan mal eine kleine Explosion. Wir hatten gedacht, dass sie gegen Porto schon da war, bevor es auf der anderen Seite noch mal explodiert ist“, sagte Schalke-Sportvorstand Heidel nach dem 1:1 (0:0) gegen den FC Porto mit Bezug auf zwei strittige Elfmeterentscheidungen.

Das Remis bei seinem Trainerdebüt in der Königsklasse fühlte sich auch für Domenico Tedesco wie eine Niederlage an. „Wir sind enttäuscht über den Punkt“, bilanzierte der 33 Jahre alte Coach, der eigentlich ein „Fußballfest“ genießen wollte, dann aber mit dem Schiedsrichter haderte. Gleich zwei Strafstöße sprach der Spanier Jesus Gil Manzano dem portugiesischen Meister in der 13. und 75. Minute zu. „Den ersten kann man geben, da springt Naldo der Ball an die Hand. Aber wenn du den ersten Elfmeter gibst, darfst du den zweiten nicht geben“, betonte Tedesco.

Schalkes Abwehrchef Naldo (Bild), der beide Elfmeter verursachte, sah es genauso. „Das war eine Schwalbe. Ich habe ihn nicht getroffen. Es tut mir leid für die Mannschaft“, erklärte der Innenverteidiger, der Moussa Marega am Fuß allenfalls leicht berührte. „Davon fällt man nicht um. Das war ein bisschen Comedy“, meinte Heidel.

Am Samstag gegen Bayern

Den von Alex Telles geschossenen Strafstoß parierte Schalkes Keeper Ralf Fährmann noch glänzend und verhinderte so einen frühen Rückstand. Beim zweiten Elfmeter von Otavio zum 1:1 war er machtlos. Das war umso ärgerlicher, weil der Revierclub nach Breel Embolos Führung (64.) auf der Siegerstraße schien. So blieb dem Vizemeister nach dem miesen Bundesligastart mit drei Niederlagen das ersehnte Erfolgserlebnis erneut verwehrt.

Dass der Tabellen-17. ausgerechnet gegen das mit drei Siegen souverän in die Saison gestartete Star-Ensemble der Münchner Bayern am Samstag (18.30 Uhr) die ersten Bundesligazähler holt, ist eher zweifelhaft. dpa (Bild: dpa)

