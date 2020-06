Rettung in Sicht

Augsburg.In einer furiosen Schlussphase hat Philipp Max dem FC Augsburg im Zitterduell mit dem 1. FC Köln zumindest einen Punkt gerettet. Nur zwei Minuten nach dem vermeintlichen Siegtreffer von Joker Anthony Modeste (86.) für die Rheinländer glich der Linksverteidiger (88.) zum 1:1 (0:0) aus. In seinem 150. Bundesligaspiel hatte zuvor Timo Horn einen Strafstoß selbst verursacht, seinen Fehler gegen Florian Niederlechner (27.) aber wieder gutgemacht. In der Schlussphase am Sonntagabend zum Abschluss des 30. Spieltags schlugen dann Modeste und schließlich Max zu.

Die Augsburger bleiben damit auch im elften Spiel nacheinander gegen die Kölner ungeschlagen. Die nach der Corona-Zwangspause weiter sieglosen Kölner haben vor der Saisonschlussphase sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz 16, die Fuggerstädter immerhin vier.

„Wir haben die Konkurrenz, die nicht gewonnen hat, weiter auf Distanz gehalten, das ist extrem wichtig. Den Punkt nehmen wir gerne mit“, sagte Kölns Kapitän Jonas Hector, der allerdings auch die Schwächen im Auftritt der Gäste ansprach: „Wir haben 30 Minuten gar nicht ins Spiel gefunden, haben viele einfache Fehler gemacht und waren nicht so präsent in den Zweikämpfen.“

Insbesondere Linksverteidiger Max, der nach einer Prellung in die Augsburger Startelf zurückgekehrt war, sorgte mit seinen Standards für Dauergefahr vor dem FC-Tor. Ein ungeschicktes Foul von Kölns Torwart Horn an der Außenlinie gegen Noah Sarenren Bazee brachte einen Strafstoß. Niederlechner scheiterte aber am FC-Keeper, der auch in der 35. Minute – diesmal mit dem Fuß – gegen den glücklosen Stürmer den Rückstand verhindern konnte. dpa

