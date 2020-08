Reumütiger Mateta gelobt Besserung

Mainz.„Keinen weiteren Ärger“ will Jean-Philippe Mateta dem FSV Mainz 05 bereiten. Dies hat der französische Stürmer den Fans und dem Verein versprochen. Mit einer von dem Fußball-Bundesligisten verbreiteten Entschuldigung soll wieder Ruhe einkehren. Der 23-Jährige gilt als einer der wertvollsten Spieler bei den 05ern, sorgte zuletzt aber für Negativschlagzeilen.

Die Mainzer hatten Mateta am vergangenen Samstag für ein Testspiel suspendiert. Der Angreifer mit einem geschätzten Marktwert von über 15 Millionen Euro gilt als einer der heißesten Wechselkandidaten im Kader von Trainer Achim Beierlorzer. Mateta hatte in den vergangenen Monaten keinen Hehl daraus gemacht, dass er sich in der neuen Saison bei einem größeren Club sieht.

Trotz des Rückziehers ist nicht davon auszugehen, dass Sportvorstand Rouven Schröder Himmel und Hölle in Bewegung setzen wird, um Mateta zu halten. Zum einen, weil der FSV die Einnahmen aus einem Toptransfer benötigt, um die coronabedingte Finanzlücke zu schließen und in neue Spieler investieren zu können. Zum anderen, weil ein am Wechsel gehinderter Mateta womöglich vom Spaßvogel zum Miesepeter mutieren könnte.

„Ein bisschen verpeilt“

Dass der Franzose seinen Abgang mit kleineren disziplinarischen Verstößen provozieren möchte, glauben die Verantwortlichen indes nicht. „Schi-Pi“, wie sie ihn am Bruchweg nennen, „ist manchmal ein bisschen verpeilt“. So kommentierte Beierlorzer das Fehlverhalten des Toptorjägers der vorvergangenen Saison: „Drei Verfehlungen termintechnischer Art innerhalb einer Woche waren in der Summe zu viel, darunter musste das Team leiden.“

Um in der Liga zu bestehen, brauche die Mannschaft ein hohes Maß an Disziplin, betonte der Trainer: „Da kann ich in der zweiten Woche der Vorbereitung nicht sagen, dass es mir egal ist, wenn jemand dagegen verstößt.“ Auch aus dem Kreis der Kollegen sei der Wunsch gekommen, Mateta zu sanktionieren. Der Stürmer müsse eine Geldstrafe in die Mannschaftskasse zahlen.

Für den Trainer war die Angelegenheit erledigt, für den Spieler noch nicht. Der entschuldigte sich inzwischen für sein wiederholt verspätetes Erscheinen, für das es durchaus einen Grund gebe: Weil er beim Einparken ein anderes Auto beschädigt, dies aber nicht ordnungsgemäß gemeldet hatte, musste er wegen Fahrerflucht vor Gericht und ist derzeit ohne Führerschein. dpa

