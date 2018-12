Ribéry ist zur Stelle

München.Matchwinner Franck Ribéry wurde von Leon Goretzka in die Höhe gestemmt – dank eines späten Tores des Franzosen hat der FC Bayern den Patzer von Herbstmeister Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga doch noch genutzt. Der für den verletzten Serge Gnabry eingewechselte Franzose sorgte im letzten Heimspiel des Jahres gegen RB Leipzig spät für den verdienten 1:0 (0:0)-Sieg (83. Minute). „Er war da, wo wir ihn gebraucht haben, Danke Franck“, sagte Thomas Müller. 75 000 Zuschauer sahen am Mittwochabend in der ausverkauften Arena kein mitreißendes, aber am Ende spannendes Topspiel.

Leipzigs Stefan Ilsanker flog in der Nachspielzeit mit Rot nach einem Foul an Thiago noch vom Platz, der Münchner Renato Sanches musste im Anschluss wegen einer Tätlichkeit ebenfalls runter. „Es war im Großen und Ganzen ein hart umkämpftes Spiel“, sagte Leipzigs Timo Werner, der mit der Niederlage haderte: „Es ist wieder viel zusammengekommen, viel Pech auch.“ Am Tag nach dem 1:2 des BVB bei Fortuna Düsseldorf konnten die Bayern den Rückstand auf die Dortmunder auf sechs Punkte verkürzen – der Kampf um Meisterschaft verspricht große Spannung.

Beide Teams leisteten sich im Spielaufbau reichlich Ballverluste, im Angriff fehlten gegen stabile Defensivreihen lange die ganz großen Ideen. „Wir haben uns mit Ball nicht ganz so viel zugetraut, weil wir natürlich um die Stärken der Leipziger wussten“, sagte Müller. Doch in der Schlussphase kam von Leipzig herzlich wenig. Die Bayern drängten, ehe Ribéry zuschlug. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018