Ried-Clubs gehen gegen Odenwälder leer aus

Ried.In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße wird der FC Alemannia Groß-Rohrheim nach der 0:4-Pleite in Mitlechtern um eine weitere im Zeichen des Abstiegskampfes stehenden Saison nicht umhinkommen. Der TV Lampertheim verlor seine Heimbegegnung mit 2:5 gegen die Spielvereinigung Fürth.

Mitlechtern – Al. Groß-Rohrh. 4:0

In der zweiten Minute eröffnete Emre Karaman den Mitlechterner Torreigen. Bereits in der ersten Halbzeit der ruppig geführten Begegnung verschaffte sich Schiedsrichter Bernd Bechtold aus Beerfelden Respekt und schickte die Groß-Rohrheimer Marcel Eckhardt (wegen Meckerns) und Fezan Malik (Ballsperre) mit Gelb-Rot vorzeitig vom Platz. Nach dieser zahlenmäßigen Dezimierung hatten die Alemannen einen ganz schweren Stand. Mitlechtern konnte nun nach Belieben Schalten und Walten. Julian Schneiders erhöhte auf 2:0 (60.), Adrian Hofmann markierte neun Minuten später das 3:0. Den Schlusspunkt setzte Felix Hohrein, dem in der 88. Minute das 4:0 gelang. Zu diesem Zeitpunkt aber war auch Mitlechtern nur noch zu zehnt – Simon Eckert sah in der 73. Minute Gelb-Rot. „Unser frühes 1:0 gab uns keine Sicherheit. Der FC Alemannia Groß-Rohrheim war gerade in der ersten Halbzeit ein ebenbürtiger Gegner, der mit Fernschüssen von Marcel Eckhardt und Adis Dolicanin auf sich aufmerksam machte“, bilanzierte Mitlechterns Spielertrainer Christoph Schamber.

TV Lampertheim – SV Fürth 2:5

Wesentlich besser als bei der jüngsten 1:8-Niederlage bei der SG Odin Wald-Michelbach trat der TV Lampertheim gegen Fürth auf. „Der Fürther Sieg fiel zwar um zwei Tore zu hoch aus. Doch ich muss dem Gegner attestieren, dass er im Stile einer Spitzenmannschaft auftrat und zu jedem Zeitpunkt der Begegnung sehr ballsicher agierte“, versäumte es Lampertheims Trainer Christian Schmitt nicht, der Elf seines Kollegen Ludwig Brenner ein dickes Lob auszusprechen. Aber auch Schmitts Kritik an die eigene Mannschaft hielt sich in Grenzen: „Gerade in der zweiten Halbzeit waren wir ein ebenbürtiger Gegner.“

Bester Akteur war der Fürther Yilli Cermjani, dem drei Treffer gelangen (24., 65., 80.). In Minute 38 war es Armend Ramadani, dessen 0:2 gleichbedeutend mit dem Pausenstand war. Nach der Halbzeit machten die Fürther weiter, wo sie aufgehört hatten. Nach Cermjani erhöhte Leon Weise auf 0:4 (70.). Nun aber stellten auch die Lampertheimer ihre Torgefährlichkeit unter Beweis: Rodovsky köpfte zum 1:4 ein (72.), ehe Maximilian Busch drei Minuten später auf 2:4 verkürzte. Doch dann schlug noch einmal Cermjani zu. hias

