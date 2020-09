Riedrode vorerst Spitzenreiter

Ried.Die FSG Riedrode hat die Tabellenspitze der Fußball-Gruppenliga erobert – zumindest vorübergehend. Am Mittwochabend feierte die Elf von Duro Bozanovic/Andreas Keinz einen 3:0 (1:0)-Heimsieg über die SKV Büttelborn. Am Sonntag (15 Uhr) reist die FSG zum VfR Fehlheim. Mit einem 6:0 (3:0)-Kantersieg gegen Hassia Dieburg hat sich die Bürstädter Eintracht nach zwei Niederlagen zurückgemeldet. Das Team von Trainer Benjamin Sigmund empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) den TSV Höchst.

FSG Riedrode – Büttelborn 3:0

Den Sprung auf Platz eins spielte FSG-Coach Bozanovic professionell herunter. „Die Jungs feiern ein bisschen. Wir haben 3:0 gewonnen, das zählt am Ende“, sagte der 40-Jährige. Während im Hintergrund laute Musik aus der Heimkabine ertönte, ging Bozanovic sachlich in die Analyse. „Man kann nicht sagen, dass wir den Gegner in Grund und Boden gerannt haben. Es hätte auch beim 1:0 bleiben können“, fand der FSG-Trainer.

Für das phasenweise fehlende Spieltempo zeigte Bozanovic Verständnis. „Man darf nicht vergessen: Das ist die zweite Englische Woche hintereinander. Wir haben den Jungs angemerkt, dass sie mit der Spielweise in der ersten Halbzeit selbst nicht zufrieden waren“, erklärte der Coach: „Aber wir haben wieder drei Punkte geholt und müssen uns sicher nicht für die Leistung entschuldigen.“

Den vierten Sieg im vierten Heimmatch leitete FSG-Kapitän Tomislav Tadijan mit dem 1:0 in der 39. Minute ein. In der 67. Minute kam Marvin Dell zu seinem Liga-Einstand. Der Neuzugang von Wormatia Worms II, der die ersten Partien verletzungsbedingt verpasst hatte, traf mit einem abgefälschten Freistoß aus 17 Metern zum 2:0 (82.). Den 3:0-Endstand vor 120 Zuschauern besorgte Timo Seyfried vom Elfmeterpunkt (85.). Zuvor war Gianluca Lucchese nach einem Doppelpass mit René Salzmann gefoult worden.

13 Punkte und 16:4 Treffer aus fünf Partien bedeuten fürs Erste Platz eins. Langstadt/Babenhausen (zwölf Punkte) und Heppenheim (zehn) müssen aber noch Spiele nachholen. „Wir sind stolz auf die Jungs. Wenn man das 0:0 gegen die Eintracht sieht, muss man sagen: Mehr ging nicht“, meinte Bozanovic.

In Fehlheim (neun Punkte) können die Riedroder am Sonntag personell aus dem Vollen schöpfen. „Fehlheim ist einer der Top-Favoriten. Dort haben wir schon ein paar Mal verloren, der Rasenplatz ist ungewohnt für uns. Aber wir wissen um unsere Stärke“, blickte Bozanovic der Partie optimistisch entgegen.

Et. Bürstadt – Dieburg 6:0

Nach den Niederlagen gegen Groß-Gerau (0:4) und Langstadt/Babenhausen (1:4) schoss sich die Eintracht gegen Dieburg viel Frust von der Seele. „Mit dem Ergebnis sind wir absolut zufrieden, auch wenn der Gegner es uns teilweise sehr einfach gemacht hat“, sagte Eintracht-Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher.

„In den ersten zehn Minuten waren wir noch etwas verunsichert. Nach dem 1:0 ist der Knoten aber geplatzt. Uns hat eine gute Leistung gereicht“, zog Haßlöcher zufrieden Bilanz. Nach dem Doppelpack von Paul Herbel (20./35.) und dem 3:0 durch Vitali Becker kurz vor der Pause (45.+4) war die Moral der zuvor glücklosen Eintracht-Offensive wieder intakt. „Es war wichtig für uns, dass unsere Stürmer allesamt getroffen haben“, fand Haßlöcher.

Nach Wiederbeginn legte mit Xhino Dushaj ein weiterer Angreifer das 4:0 nach (57.). Dann sah Dieburgs Sven Schönig vor 80 Zuschauern Rot (63./Nachtreten). In Minute 73 traf Fabio Cappello per Strafstoß zum 5:0. „Selbst das hat geklappt“, schmunzelte Haßlöcher. In der abgelaufenen Runde hatte die Eintracht fünf Elfmeter verschossen. Dass mit dem eingewechselten Andre Bandieramonte, der einen Freistoß zum 6:0-Endstand verwandelte (79.), auch der vierte Stürmer zuschlug, freute Haßlöcher besonders: „Andre hatte etwas Anlaufschwierigkeiten. Aber der Trainer weiß genau wie ich, was er kann.“

Mit sieben Punkten (9:9 Tore) sieht die Welt für die Eintracht wieder besser aus. „Gegen Höchst wird es ungleich schwieriger“, weiß Haßlöcher jedoch. Gegen den punktgleichen TSV fehlen Bürstadt die angeschlagenen Maxi Hödl und Alex Lehmann. Zudem ist der Einsatz von Riccardo Presti fraglich. „Vor allem Stürmer Rico Blecher müssen wir in den Griff bekommen. Aber wir spielen zu Hause und haben neues Selbstvertrauen getankt. Jetzt wollen wir uns gegen einen besseren Gegner gefestigter zeigen“, stellte Bürstadts Sportchef klar.

