Rippenbrüche nach Zusammenstoß

Hannover.Hannover 96 hat im Abstiegskampf eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen müssen. Kurz vor dem Kellerduell der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr) zog sich Linksverteidiger Matthias Ostrzolek am Donnerstag im Training eine schwere Verletzung zu. „Die erste Diagnose hat mehrere Rippenbrüche ergeben. Es wird noch eine weitere Diagnostik stattfinden, ob noch mehr an Organen kaputt ist“, sagte Sportdirektor Horst Heldt.

Ostrzolek war im Training mit Torwart Michael Esser zusammengeprallt. Der Keeper traf den Verteidiger mit dem Knie am Oberkörper. „Das war schon ein Schockmoment“, sagte Trainer Thomas Doll, der die Einheit abbrach. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019