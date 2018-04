Anzeige

Stöger übernahm das Amt im Dezember 2017 als Nachfolger von Peter Bosz und erhielt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2018. Zwar schaffte er es zunächst, die Mannschaft in der Liga zu stabilisieren. Doch selbst die akzeptable Punktausbeute bei nur zwei Niederlagen in 15 Ligaspielen dürfte Stöger nicht vor dem Aus retten. Das krachende Scheitern in der Europa League, das 0:6 beim FC Bayern und der schwache Auftritt auf Schalke wiegen bei der Gesamtbeurteilung von Stögers Arbeit schwer. Von den faszinierenden Tempo-Auftritten der Ära Jürgen Klopp oder dem erfolgreichen Ballbesitz-Fußball unter Thomas Tuchel entfernte sich der BVB immer mehr. Zu groß sind die Leistungsschwankungen des Teams, dem es an Führungspersönlichkeiten und der nötigen Einstellung mangelt und in dem es Risse und Eitelkeiten gibt. Zudem befeuerte Stöger nach der Partie auf Schalke die Spekulationen vom nahen Ende noch selbst: „Mein Dienstverhältnis geht bis zum 30. Juni – und das ist gut so.“

Vieles deutet nun auf Lucien Favre hin, der einst bei Borussia Mönchengladbach beachtliche Arbeit leistete und noch bei OGC Nizza unter Vertrag steht. Der Salzburger Trainer Marco Rose besitzt wohl nur Außenseiterchancen.

Unabhängig von der Trainerfrage steht im Sommer ein großer personeller Umbruch an. Mit der Verpflichtung von Matthias Sammer als „externem Berater“ und der Installation von Ex-Profi Sebastian Kehl als Bindeglied zwischen Team und Sportdirektor Zorc setzte der BVB bereits wichtige Zeichen. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018