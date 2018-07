Ronaldo kommt, Fiat streikt

Anzeige

Turin.Es ist eine wunderbare Geschichte, die da angeblich zu einem guten Ende kommt. Als Kind soll Cristiano Ronaldo bereits ein Faible für Juventus Turin gehabt haben. 1996, beim letzten Triumph des italienischen Rekordmeisters in der Champions League, war Ronaldo gerade einmal elf Jahre alt und lebte in armen Verhältnissen mit seiner Familie in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira im Atlantik. Jetzt wechselt der umstrittenste und vielleicht beste Fußballer der Welt von Real Madrid zu Juventus Turin. Der Superstar, so lautet die Geschichte, macht sich einen Kindheitstraum wahr. Vom „Coup des Jahrhunderts“ fabulieren Italiens Sportzeitungen unisono.

Cuadrado muss die 7 abgeben

100 Millionen Euro Ablöse kostet der Portugiese, dazu kommt eine Prämie in Höhe von zwölf Millionen Euro für seinen Spielerberater Jorge Mendes und jeweils fünf Millionen Euro für seine Ex-Vereine Sporting Lissabon und Manchester United. Ronaldo bekommt in Turin ein Jahresnettogehalt von 30 Millionen Euro und einen Vertrag bis 2022, dann ist er 37 Jahre alt. Gesucht wird bereits eine Luxus-Villa in den Turiner Hügeln, um „CR7“ ihm angemessen im Piemont zu beherbergen. Die Sieben ist Ronaldos Trikotnummer, der in Juves Diensten stehende Kolumbianer Juan Cuadrado muss sie nun selbstverständlich abgeben.

Den Wechsel Ronaldos zu Juventus Turin gleicht der Fusion zweier Konzerne, der von der italienischen Industriellenfamilie Agnelli geführten Juventus-Eigentümergesellschaft Exor, zu der auch Fiat-Chrysler und Ferrari zählen, und „CR7“. „Jeder Atemzug Ronaldos ist Berge von Geld wert“, schreibt die Zeitung „La Repubblica“ und legt damit offen, dass es bei dem Deal gewiss um sportliche Aspekte, sprich den ersehnten Gewinn der Champions League, aber eben vor allem um Profit geht. Schon jetzt erzielt „CR7“ mit Werbeeinnahmen rund 40 Millionen Euro im Jahr. Die Arbeiter des süditalienischen Fiat-Werkes Melfi brachten die verkehrte Welt am Mittwoch auf den Punkt: „Es ist inakzeptabel, dass den Arbeitern von der Firma seit Jahren wirtschaftliche Opfer abverlangt werden und dieselbe Firma Hunderte von Millionen Euro für den Kauf eines Fußballers ausgibt“, hieß es in einer Mitteilung. Am Montag, wenn Ronaldo in Turin vorgestellt wird, streiken sie.