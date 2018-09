Rummenigge hofft auf ein Exempel

München.Karl-Heinz Rummenigge (Bild) setzt in der Diskussion um Bundesliga-Härte gegen Profis des FC Bayern München darauf, dass die Vier-Spiele-Sperre für Karim Bellarabi abschreckende Wirkung hat. „Ich freue mich nie über Strafen von Spielern, aber in dem Fall könnte es ein Exempel sein, das man statuiert hat, um zu zeigen, dass man bereit ist, durchzugreifen“, sagte der Bayern-Vorstandschef. Bellarabi war vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes wegen seines groben Fouls am Münchner Rafinha gesperrt worden. Zudem muss der 28 Jahre alte Leverkusener eine 10 000-Euro-Geldstrafe bezahlen. Sein Verein akzeptiert diese und kündigte an, keinen Einspruch einzulegen.

Bayers Sport-Geschäftsführer Rudi Völler konterte die im Zusammenhang mit dem Bellarabi-Foul umstrittenen Aussagen von Bayern-Präsident Uli Hoeneß mit Ironie. „Uli Hoeneß hat uns mit seinen Aussagen sogar einen Gefallen getan“, sagte Völler der „Bild“-Zeitung. „Dadurch wurden es nur vier statt fünf Spiele.“ Hoeneß hatte das Foul Bellarabis an Rafinha mit den Formulierungen „geisteskrank“ und „vorsätzliche Körperverletzung“ kommentiert.

Müllers Jubiläum in Lissabon

Video Sport Rummenigge beklagt harte Gangart: 'Kann so nicht weitergehen' Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach den jüngsten Verletzungen beim deutschen Meister Bayern München das harte Vorgehen der Gegner im Spiel gegenüber dem Rekordmeister scharf kritisiert und an den DFB appelliert zu reagieren. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat nach den jüngsten Verletzungen beim deutschen Meister Bayern München das harte Vorgehen der Gegner im Spiel gegenüber dem Rekordmeister scharf kritisiert und an den DFB appelliert zu reagieren.

Thomas Müller nimmt mit den Bayern in seinem 100. Champions-League-Spiel heute Abend (21 Uhr) gegen Benfica den nächsten Anlauf auf Europas Fußball-Thron. „Wir sind sehr motiviert, gerade nach den Dingen bei der WM im Sommer und den letzten Enttäuschungen in der Champions League. Wir wollen neu angreifen“, verkündete Müller. „Pack mas“ lautet das Motto, das die Bayern ihrer neuen Champions-League-Kampagne gegeben haben. Diesmal soll nicht wieder im Halbfinale Endstation sein, so wie in vier von fünf Jahren seit dem Titelgewinn 2013. Seinen 100. Königsklassenabend bezeichnete Müller, der erst dritte deutsche Spieler nach Philipp Lahm (112) und Oliver Kahn (103) im Hunderter-Club, lediglich als „eine Durchgangsstation.“.

Der Nationalspieler setzt auch auf einen Leistungsschub durch einen Debütanten: Niko Kovac. Der Kroate erlebt seine Champions-League-Premiere. „Wir haben uns neu aufgestellt, auch mit dem neuen Trainer, der Feuer reinbringt“, sagte der 29-jährige Müller. Novize Kovac soll auf Anhieb das schaffen, was selbst einem Pep Guardiola nicht glücken wollte: Die Bayern wieder ins Endspiel zu führen. dpa (Bild: dpa)

Info: Video unter morgenweb.de/fussball

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.09.2018