Russische Profis aus WM-Kader unter Doping-Verdacht

Frankfurt.Auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland fällt ein Schatten. Dopingproben mit auffälligen Werten von Fußball-Nationalspielern aus dem vorläufigen WM-Kader Russlands sollen in der Vergangenheit nicht ausreichend verfolgt worden sein. Das berichtete die ARD-Sportschau in der Dokumentation „Geheimsache Doping – Russlands Fußball-Freunde“, die am Pfingstsonntag ausgestrahlt wurde. Russische Funktionäre werden verdächtigt, fragwürdige Befunde vertuscht zu haben, die 2014 von der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada sichergestellt worden waren.

Der ARD-Dopingredaktion ist nach dem TV-Bericht aus Kreisen des Weltverbandes Fifa ein Dokument zu den betroffenen Proben zugespielt worden – mit Nummern und zugeordneten Namen der Spieler. Darunter sollen sich Mitglieder des russischen Kaders für die Heim-WM (14. Juni bis 15. Juli) befinden.

Im Dezember 2014 hatte die Wada im Moskauer Doping-Kontrolllabor 155 Proben von Fußballern in Russland beschlagnahmt, unter denen auch die der Nationalspieler sein sollen. Unklar ist, ob diese Dopingproben inzwischen auf alle nachweisbaren verbotenen Substanzen und Methoden nachgetestet worden sind. Die Wada hatte sie vor etwa einem Jahr der Fifa übergeben.