Saarbrücken wieder im Ludwigspark

Saarbrücken.Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken kann voraussichtlich noch in diesem Jahr in seine Heimat zurückkehren: Oberbürgermeister Uwe Conradt gab am Freitag bekannt, dass der FCS wieder Heimspiele im Ludwigspark-Stadion bestreiten kann, das für fast 50 Millionen Euro saniert worden ist. Während des Umbaus wich Saarbrücken ins benachbarte Hermann-Neuberger-Stadion nach Völklingen aus.

Für den Beginn dieser Saison wurde das Stadion am Bornheimer Hang des FSV Frankfurt als Heimstätte angegeben, die einzige Option für die Lizenzerteilung, wie Präsident Hartmut Ostermann nochmals betonte. „Wir sind froh, dass diese Phase zu Ende geht. Wir waren fünf Jahre heimatlos“, sagte er. red

