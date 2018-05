Salah bleibt optimistisch

Anzeige

Kairo.Die verklausulierte Entschuldigung von Sergio Ramos kam fast zwei Stunden nach Mitternacht als Internetbotschaft. „Manchmal zeigt dir der Fußball seine gute Seite und manchmal seine schlechte. Vor allem sind wir Profi-Kollegen. #GuteBesserung @MoSalah“, twitterte der Kapitän von Real Madrid. Sein überhartes Einsteigen in der ersten Halbzeit des Champions-League-Finales hatte Liverpool-Stürmer Mohamed Salah eine Schulterverletzung eingebracht. War es ein normaler Zweikampf oder die gezielte Schwächung des Gegners?

Der ägyptische Verband rechnet trotz der Schulterverletzung mit einem WM-Einsatz seines Stürmerstars. Und auch der 25-Jährige gab sich optimistisch. „Es war eine sehr harte Nacht, aber ich bin ein Kämpfer. Ungeachtet aller Prognosen bin ich zuversichtlich, dass ich in Russland dabei sein werde, um Euch alle stolz zu machen“, twitterte der Ägypter am Sonntag.

Zwei Wochen Zwangspause

Die medizinische Abteilung des FC Liverpool hatte den Arzt der ägyptischen Nationalmannschaft nach dem Röntgen der Schulter am Samstag in Kiew darüber informiert, dass Salah sich eine Bänderverletzung zugezogen habe, teilte der Verband am Sonntag mit. Angesichts dieser Diagnose zeigte sich Mannschaftsarzt Mohamed Abu Al-Ala optimistisch, dass Salah dem Team in Russland zur Verfügung stehen werde. In Ägypten rechnet man mit einer Behandlungsdauer von zwei Wochen. dpa