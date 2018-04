SC Freiburg bekommt doch Recht

Anzeige

Frankfurt.Torjäger Nils Petersen vom SC Freiburg hat mit seinem Einspruch gegen die viel diskutierte Gelb-Rote Karte doch noch Recht bekommen und darf am heutigen Samstag gegen den VfL Wolfsburg auflaufen. Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Platzverweis aus der Partie der Breisgauer beim FC Schalke 04 (0:2) am Freitag in Frankfurt/Main annulliert und der Berufung des Stürmers stattgegeben. Der SC begrüßte das Urteil. „Wir freuen uns für Nils, dass die Sperre annulliert wurde“, sagte Vorstand Jochen Saier: „Jetzt sollte der Fokus wieder auf den sportlichen Aufgaben in der Bundesliga liegen.“

Die Aktion von Schiedsrichter Tobias Stieler (Hamburg) hatte Freiburgs Trainer Christian Streich am vergangenen Samstag derart in Rage gebracht, dass er von seinen Assistenten zurückgehalten werden musste und danach vom Unparteiischen auf die Tribüne geschickt wurde. Im Verfahren des DFB-Kontrollausschusses gegen Streich ist noch kein Urteil gefällt worden.

Wie der DFB mitteilte, hat das Bundesgericht die erste Gelbe Karte gegen Petersen in der 64. Minute des Spiels für unwirksam erklärt und damit gleichzeitig die darauf mitbegründete Gelb-Rote Karte (67.) aufgehoben. Zwei Tage zuvor hatte das Sportgericht noch anders entschieden.