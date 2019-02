Schadenfreude fehl am Platz

München/Augsburg.Die Agenda des FC Bayern für die kurze Dienstreise in die 80 Kilometer entfernte Augsburger Fußballarena ist rappelvoll. Es geht für die Münchner am heutigen Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosport Player) zum Auftakt des 22. Bundesliga-Spieltages an erster Stelle darum, im Titelkampf den Druck auf den plötzlich heftig ins Wanken geratenen Spitzenreiter Borussia Dortmund zu erhöhen.

Auf eine BVB-Krise haben sie in München lange gewartet. „Schadenfreude“ nach der Dortmunder 0:3-Packung in der Champions League gegen Tottenham Hotspur aber wies Präsident Uli Hoeneß weit von sich. „Borussia Dortmund war so klug, in den letzten Monaten nie über Bayern München zu sprechen. Und das wollen wir auch umgekehrt so halten“, sagte der Präsident.

Beim Comeback von Manuel Neuer im Tor wollen die Münchner beim FCA Schwung holen für ihre Königsklassen-Kraftprobe mit Liverpool. „Wenn wir in Augsburg gewinnen, können wir mit breiter Brust ins Spiel gegen Liverpool gehen“, sagte Serge Gnabry. dpa

