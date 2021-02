Schalke 04 fällt um – Bentaleb erneut begnadigt

Gelsenkirchen.In seiner sportlichen Not hat Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 den zum wiederholten Male suspendierten Profi Nabil Bentaleb (Bild) erneut begnadigt. „Nach einem Gespräch mit Christian Gross entschied der Chef-Trainer, den Mittelfeldspieler zurück in den Kreis des Teams zu holen. Auch eine Rückkehr in den Spieltagskader ist möglich“, teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Dienstag knapp mit.

Genau dies hatte Gross seit seinem Amtsantritt Ende 2020 wiederholt kategorisch ausgeschlossen. Der algerische Nationalspieler war bereits unter dem ehemaligen Schalker Coach Manuel Baum Ende November suspendiert worden.

Wechsel geplatzt

„Er ist unbestritten ein hervorragender Fußballer, da gibt es keine zwei Meinungen. Allerdings müssen wir feststellen, dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen“, hatte Sportchef Jochen Schneider damals gesagt und angekündigt, dass sich der Club spätestens im kommenden Sommer von Bentaleb trennen werde.

Intern waren dem hoch veranlagten, aber als schwierig geltenden Mittelfeldspieler Undiszipliniertheiten und Ego-Trips vorgeworfen worden. Seit seinem Wechsel 2016 für rund 20 Millionen Euro von Tottenham zu den Königsblauen war Bentaleb fünf Mal suspendiert worden. Der 26-Jährige stand zudem mehrfach vor einem Wechsel.

Wieder Zwangspause für Uth

Nachdem sich aber auch in der Winter-Transferperiode ein Wechsel zuletzt zerschlagen hatte, sollen nach dpa-Informationen mehrere Führungsspieler auf Gross eingewirkt haben, Bentaleb erneut zu begnadigen. Nach 20 Spieltagen hat Schalke neun Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.

Schalke muss derweil bis auf weiteres auf Angreifer Mark Uth verzichten. Der 29 Jahre alte Stürmer zog sich beim 0:3 gegen RB Leipzig am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu, teilte der Tabellenletzte nach einer genaueren Untersuchung mit. Bereits im vergangenen Herbst war der frühere Spieler der TSG Hoffenheim wegen muskulärer Probleme ausgefallen. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.02.2021