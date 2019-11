Schalke 04 jubelt spät

Gelsenkirchen.Der FC Schalke 04 hat Favoritenschreck 1. FC Union Berlin mit einem späten Tor gestoppt und vorerst den Sprung auf den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga geschafft. Zum Auftakt des 13. Spieltags gelang den Königsblauen aber nur ein schwer erkämpfter 2:1 (1:1)-Sieg gegen den erneut starken Neuling der Fußball-Bundesliga. Nach der Führung der Hausherren durch Benito Raman in der 23. Minute glichen die Gäste am Freitagabend durch einen diskussionswürdigen Foulelfmeter aus, den Marcus Ingvartsen verwandelte (36.). Suat Serdar traf zum ersten Schalker Heimsieg nach zuvor drei Remis (86.).

Den Sprung an die Tabellenspitze verpassten die Gelsenkirchener, bei denen Aufsichtsratschef Clemens Tönnies erstmals nach seiner Auszeit wieder auf der Tribüne saß, dennoch. Dafür hätten sie mit vier Toren Unterschied gewinnen müssen. Mit 25 Punkten zogen sie aber gleich mit Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach. Union kassierte nach drei Siegen in Serie die erste Niederlage, bleibt aber Tabellenelfter.

Der Neuling aus Köpenick, der schon Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach geschlagen hatte, legte auf Schalke gleich richtig los. Nicht mal vier Minuten, nachdem das Spiel begonnen hatte, verpasste die Mannschaft von Trainer Urs Fischer die Führung. Schalkes Torwart Alexander Nübel spielte bei einem verunglückten Abschlag vor 61 837 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena den Ball vor die Füße von Ingvartsen. In dessen Schuss warf sich Matija Nastasic, der Ball verfehlte das Tor knapp.

Ramans krachender Volleyschuss

Von der Führung hielt die Hausherren das aber nicht ab. Nach einer Hereingabe in den Strafraum der Gäste legte Ozan Kabak den Ball per Kopf auf Raman ab, der freistehend mit einem krachenden Volleyschuss erfolgreich war. Der 25 Jahre alte Belgier polierte seine Bilanz mit vier Toren und zwei Vorlagen in den vergangenen fünf Partien auf.

Wer glaubte, die Bemühungen der Berliner, wären damit eingedämmt, der sah sich getäuscht. Union hielt frech dagegen und erlitt den entscheidenden Nackenschlag erst kurz vor Schluss. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.11.2019