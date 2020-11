Schalke atmet auf

Gelsenkirchen.Der FC Schalke 04 kann doch noch gewinnen. Die runderneuerte Mannschaft von Trainer Manuel Baum verschaffte sich am Dienstag mit dem 4:1 (2:1) im nachgeholten DFB-Pokalspiel gegen den bayerischen Regionalligisten 1. FC Schweinfurt zumindest ein lange vermisstes Erfolgserlebnis. Der Fußball-Bundesligist zog als letzter Club in die zweite Runde des Wettbewerbs ein. „Das war eine hartes Stück Arbeit“, sagte Schalke-Profi Steven Skrzybski: „Alles in allem war es verdient.“

Martin Thomann brachte den krassen Außenseiter in der 37. Minute sogar in Führung, ehe Vedad Ibisevic (39.) und Alessandro Schöpf (44.) noch vor der Pause in der leeren Arena für den Vorletzten der Bundesliga trafen. In der Schlussphase parierte Schalkes Keeper Ralf Fährmann (70.) einen Foulelfmeter von Amar Suljic. Erneut Schöpf (81.) und Benito Raman (86.) machten den ersten Pflichtspielsieg seit exakt neun Monaten perfekt. „Wir sind unfassbar stolz auf das, was wir geleistet haben“, sagte Schweinfurt-Trainer Tobias Strobl. Ärgerlich war für ihn nur der schnelle Verlust der Führung: „Das hat ein bisschen weh getan in der Halbzeit.“

Vier Tage vor dem Bundesliga-Kellerduell bei Schlusslicht Mainz taten sich die Königsblauen gegen die frech und engagiert auftretenden Underdogs schwer. Die Partie sollte bereits Mitte September stattfinden. Damals hatte Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München aber eine einstweilige Verfügung gegen das Startrecht der Schweinfurter erwirkt. Erst in der vergangenen Woche gab das Schiedsgericht des Bayerischen Fußball-Verbandes Grünes Licht für die Unterfranken. dpa

