Schalke im Aufwind

Gelsenkirchen.In der Bundesliga im Aufholmodus, in der Champions League noch ungeschlagen – vor dem kniffligen Heimspiel in der Königsklasse gegen Galatasaray Istanbul hat sich die Stimmung bei Schalke 04 merklich aufgehellt. „Wir haben jetzt eine riesige Chance, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, um uns für das Achtelfinale zu qualifizieren“, sagte Sportvorstand Christian Heidel vor dem heutigen Duell mit dem türkischen Meister.

Gegen das Team von Trainer Fatih Terim wollen die Königsblauen an die Leistung des 3:1 gegen Hannover 96 anknüpfen. Mit dem Heimsieg bestätigte der Revierclub seine steigende Form, zumal auch die Stürmer Mark Uth mit seinem ersten Treffer für Schalke und Breel Embolo ihre Torflaute beendeten. Erstmals nach knapp elf Monaten gelangen dem Team von Domenico Tedesco drei Tore in einem Bundesliga-Spiel. „Die Stimmung ist natürlich besser als vor einigen Wochen. Die Jungs waren überglücklich, dass sie gewonnen haben. Jetzt kommt es darauf an, dass wir da weitermachen“, sagte Tedesco. dpa

Dienstag, 06.11.2018