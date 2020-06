Schalke verteidigt Kündigungen

Gelsenkirchen.Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider hat die Kündigung von 24 Mitarbeitern des Fahrdienstes als „unstrittig richtige“ Entscheidung bezeichnet. Die Entscheidung über den Fahrdienst sei vor langer Zeit getroffen und nun umgesetzt worden, „weil ohnehin gerade niemand fährt“.

„Wir müssen den Verein auch nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten führen“, so Schneider, stellte aber Hilfe für die Betroffenen in Aussicht. „Wir lassen keinen fallen, dessen Lebensunterhalt an dieser Anstellung hängt.“ Am Wochenende hatte die Kündigung von 24 Mitarbeitern des Fahrdienstes der Nachwuchsabteilung für Aufregung gesorgt. Diese Arbeit soll ein externer Dienstleister übernehmen. dpa

