Schmadtke soll Wölfe in die Spur bringen

Wolfsburg.Die Rettung in der Relegation verfolgte Jörg Schmadtke noch aus der Ferne, doch ab sofort packt der 54-Jährige beim Neuaufbau des VfL Wolfsburg selbst mit an. Als Geschäftsführer Sport soll Schmadtke die Niedersachsen nach zwei Chaos-Jahren mit doppelter Relegation runderneuern und zu alten Erfolgen führen. Der Club gab die Personalie am Dienstag – einen Tag nach dem verspäteten Klassenerhalt – offiziell bekannt. Schmadtke beginnt seine Tätigkeit am 1. Juli; zur Vertragsdauer machten die Wolfsburger keine Angaben.

„Ich gehe mit großer Vorfreude an diese Aufgabe heran. Wir werden den Status Quo genau analysieren und wollen der Mannschaft wieder die Stabilität verschaffen, damit sie in der Bundesliga schnell den Anschluss findet und erfolgreichen Fußball spielt“, wurde Schmadtke in der Vereinsmitteilung zitiert. „Er wird mit hoher Kompetenz, Leidenschaft und Engagement dafür sorgen, dass wir zurück in die Erfolgsspur kommen“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Frank Witter.

Doch Schmadtke steht vor einer Mammutaufgabe, herrschte in der Autostadt in den vergangenen beiden Jahren doch das pure Durcheinander. Mit ausgelöst durch die schwere Krise beim Mutterkonzern Volkswagen stürzte der VfL vom Pokalsieger 2015 zum Dauer-Kellerkind ab. Und das trotz der weiter üppig fließenden Millionen von VW. Erst der dritte Trainer in Person von Bruno Labbadia schaffte die Last-Minute-Rettung gegen Holstein Kiel. Das 1:0 beim Zweitliga-Dritten am Montag sicherte Wolfsburg ein weiteres Jahr in der Ersten Liga.