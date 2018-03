Schmeichelhaftes Remis der Lilien

Anzeige

Rückstand nach 18 Minuten

Kein gutes Haar ließ Schuster an der Leistung seines Teams in der ersten halben Stunde gegen die Ingolstädter, die wie Darmstadt im Vorjahr aus der Bundesliga abgestiegen waren. Da habe seine Mannschaft fast keinen Zweikampf aktiv gestaltet und überhaupt nicht in die Partie gefunden. „Entgegen unserem Plan, den Gegner scharf anzulaufen und Fehlpässe zu provozieren, war das heute überhaupt nicht der Fall. Wir waren defensiv nie in der Lage, die tiefstehenden Spieler richtig zu übergeben. Wir hatten überhaupt kein Zugriff auf das Spiel. Das war anders geplant. Mit dieser Intensität wird man in der Zweiten Liga nicht viele Spiele gewinnen“, rügte der Coach. Besonders ärgerlich: Schuster hatte schon in den vergangenen Partien den Start moniert, Konzentration und Einsatz seiner Mannschaft zu Beginn kritisiert. Doch auch gegen Ingolstadt lag seine Elf durch ein Tor von Robert Leipertz bereits nach 18 Minuten zurück.

In der Halbzeit muss es dann in der Kabine laut geworden sein. „Da müssen sie die Spieler fragen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern“, sagte Schuster verschmitzt. Tatsächlich steigerte sich seine Elf im zweiten Durchgang deutlich. So war der Ausgleich letztlich verdient – auch wenn die Umstände des Elfmeters fragwürdig waren. Zum Schluss hätten beide Teams die Partie sogar noch für sich entscheiden können.

Das sah auch der Lilien-Coach so. „In der zweiten Halbzeit waren wir dann aktiver, jedoch ohne uns große Chancen zu erspielen, trotzdem sind wir dann zum Ausgleich gekommen“, umschrieb Schuster die Situation. „Dann ging auch ein Ruck durch die Mannschaft, und wir haben den Gegner in ein wildes Spiel verwickelt, in dem beide Mannschaften hätten gewinnen können. Wir hätten heute aber nicht mehr als einen Punkt verdient gehabt“, gestand der 50-Jährige. „Wir müssen mit dem Punkt leben und haben das Ziel ,Heimsieg’ heute leider verpasst“, war Schuster enttäuscht.

„Wir gehen verdient in Führung und bringen das Ergebnis gut in die Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir nicht viel zugelassen und müssen durch eine Situation, von der sich jeder selbst ein Bild machen soll, den Ausgleich. Das tut mir leid für meine Mannschaft, ich denke, wir waren dem Dreier näher“, war Ingolstadts Trainer Stefan Leitl die Enttäuschung anzumerken. dpa

© Südhessen Morgen, Montag, 12.03.2018