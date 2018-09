Schock in der Nachspielzeit

Zwickau.Der 1. FC Kaiserslautern hat den wichtigen Befreiungsschlag in der 3. Fußball-Liga verpasst. Beim 1:1 (0:0) gegen den FSV Zwickau verloren die Pfälzer in der Schlussminute den sicher geglaubten Sieg. Ein strittiger Handelfmeter für die Gastgeber ließ die Emotionen in der Nachspielzeit hochkochen.

Nach dem zweiten Remis in Folge und nur drei Zählern aus den letzten fünf Spielen stehen Trainer Michael Frontzeck und seiner Mannschaft eine unruhige Länderspielpause bevor. „Sechs Punkte aus sechs Spielen sind für uns definitiv zu wenig. Wir müssen nun dreifach punkten“, erklärte der Coach, der sich dem Ernst der Lage bewusst ist. Der Rückstand zu den Aufstiegsrängen beträgt bereits sieben Zähler.

„Ich bin sehr verärgert über den Elfmeter, gerade bei dieser Deutlichkeit. Es tut mir sehr leid für die Mannschaft“, meinte Frontzeck und machte seinen Unmut über die Entscheidung von Schiedsrichter Markus Wollenweber deutlich.

Lauterns Jan Löhmannsröben spielte den Ball zwar mit der Hand, wurde aber zuvor durch einen Ellbogenschlag Ronny Königs zu Fall gebracht. Toni Wachsmuth verwandelte den Strafstoß zum Ausgleich (90.+2). Kaiserslautern konnte sich somit trotz des Führungstreffers von Timmy Thiele (60.) vor 9024 Zuschauern nicht für die gute Leistung belohnen.

Im Vergleich zu den vergangenen Wochen zeigten die Roten Teufel aber eine stark verbesserte Leistung, doch die Chancenverwertung bleibt das große Manko. „Das ist sehr bitter für uns, dass wir für diese Leistung nicht belohnt wurden“, resümierte Kapitän Florian Dick. dpa

