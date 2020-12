Scholl kritisiert Trainerausbildung

Berlin.Der frühere Fußball-Nationalspieler Mehmet Scholl hat die Trainerausbildung in Deutschland kritisiert. „Das, was jetzt im deutschen Fußball passiert, ist kein Hexenwerk. Das habe ich vor drei Jahren vorausgesagt. Ich kenne die Trainerausbildung, habe sie selber durchlaufen und das ist eine Katastrophe“, sagte der 50 Jahre alte Ex-Bayern-Profi im Podcast „MyPodCarsten“ seines früheren Münchner Teamkollegen Carsten Jancker. Allein die Trainerauswahl für diesen Lehrgang sei „schon eine Katastrophe. Das sind lauter Smarties, die smart rüberkommen und sich verkaufen können. Die wissen aber das Wesentliche nicht“, sagte der Europameister von 1996. Eine Rückkehr in den Trainerjob ist für den früheren ARD-Experten derzeit kein Thema. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020