Schon wieder eine Null beim VfB Stuttgart

Stuttgart.Sven Mislintat ist letzter Mann. Ganz zum Schluss kommt der Sportdirektor des VfB Stuttgart in die Interviewzone. So kennt man das nicht von ihm. Er ist sonst immer einer der Ersten, die Spiele analysieren. Aber es ist momentan wenig normal beim Zweitliga-Meisterschaftsfavoriten VfB.

Zu Hause verloren, schon wieder. Erneut gegen ein Kellerkind. Und der VfB war selbst schuld, auch diesmal. Erst das 1:2 gegen Wehen Wiesbaden. Jetzt ein 0:1 in Unterzahl gegen Holstein Kiel. Zusammen fast 50 Stuttgarter Torschüsse gab es in den beiden Partien. Aber nur einen Treffer. Und gar keinen Punkt.

Krise? Nein. Dieses Wort benutzt Mislintat nicht. Aber der Sportdirektor des VfB Stuttgart sieht in den Niederlagen „auf jeden Fall ‘ne Aufgabe“. Allerdings: „Das heißt jetzt nicht, dass wir nicht Antworten finden.“ Mislintat lässt die Hände in den Hosentaschen stecken, demonstriert Gelassenheit. „Wir wissen schon um unsere Qualität.“ Doch die pfeifenden Fans und die kritisch fragenden Journalisten sind Realität. „Ungeduld ist normal“, versichert der VfB-Sportdirektor. Der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga ist schließlich das klar formulierte Saisonziel. „Aber wir lassen uns da nix einreden.“

Keine Krise? Nein. Das macht auch Mannschaftskapitän Marc Oliver Kempf ganz deutlich. „Ich sehe gar keinen Grund für eine Krisengefahr.“ Obwohl der nächste Gegner Hamburger SV heißt und derzeit Tabellenführer ist. „Wir sind immer noch oben dabei.“

Die entscheidende Phase gegen Kiel begann nach gut 50 Minuten Spielzeit. Erst musste VfB-Innenverteidiger Holger Badstuber vom Platz (53.). Gelb-Rot. Eine unnötige Aktion mit langem Trikotzupfer an der Mittellinie. Dann lag der VfB zurück. Jae-Sung Lee traf mit einer Kopfball-Bogenlampe (55.). Der nicht gerade große Südkoreaner hatte sich im Strafraum-Luftkampf gegen Emiliano Insua durchgesetzt.

Das unschöne Wort

Ein negativer Doppelschlag. „Davon haben sie sich nicht mehr erholt“, sagt der Kieler Verteidiger Dominik Schmidt über die Stuttgarter Probleme in der Folgezeit. In der zweiten Halbzeit fehlten dem VfB die Mittel, um das 0:1 noch irgendwie zu drehen. Sven Mislintat sagt lapidar: „Ein Grund ist schon, dass man einer weniger ist.“ Die Hinausstellung war am Sonntag der Genickbruch.

Und dann war da aber dieses unschöne Wort. Die „Bild“-Redaktion hatte es online zum großen Ding gemacht. „Muschis“ habe Holger Badstuber die Schiedsrichter genannt, als er in der Partie gegen Holstein Kiel frühzeitig den Platz verlassen musste. „Ihr seid Muschis geworden!“ So laut war der Ausruf des Ärgers, dass der Innenverteidiger jetzt über die Gelb-Rot-Sperre hinaus ein Problem hat. Sportdirektor Sven Mislintat bat um Nachsicht, darum, dass man „das Wort nicht auf die Goldwaage legt“. Man möge doch bei der Bewertung berücksichtigen, „dass die Jungs heiß sind in dieser Situation“.

Der Verteidiger sagte im Stadion gar nichts, meldete sich aber später via Instagram. „Ich entschuldige mich bei allen Beteiligten. Ich bin meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden.“ Er habe sich „ungerecht behandelt gefühlt und falsch reagiert“.

