Schreuders Karrieresprung

Barcelona.Der frühere Hoffenheimer Bundesliga-Coach Alfred Schreuder wird Co-Trainer von Ronald Koeman beim FC Barcelona. Das teilte Barça am Freitag mit. Neben dem 47 Jahre alten Niederländer holte der Club von Weltfußballer Lionel Messi und Nationaltorwart Marc-André Ter Stegen auch den schwedischen Ex-Profi Henrik Larsson (48) als Assistenzcoach. Beide unterschrieben einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Der bisherige niederländische Nationaltrainer Koeman (57) war am Mittwoch bei den Katalanen vorgestellt worden. Nun holte er sich Schreuder ins Team. In einer Mitteilung bezeichnete Barcelona den Co-Trainer als „Spezialist für Standard-Situationen mit weitreichender Erfahrung in seiner Heimat und in Deutschland“.

Die TSG Hoffenheim hatte sich am 9. Juni überraschend von seinem Cheftrainer Schreuder getrennt – vier Spieltage vor dem Saisonende und obwohl Schreuder noch einen Vertrag bis 2022 hatte. „Leider konnten wir uns nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen, wie wir die TSG in die Zukunft führen möchten“, wurde der Coach damals in einer Mitteilung des Vereins zitiert. Nun hat für Schreuder eine neue Zukunft begonnen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.08.2020