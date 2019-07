Schürrle zu Spartak

Bad Ragaz.Der Wechsel von André Schürrle (Bild) von Borussia Dortmund zu Spartak Moskau ist perfekt. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der Weltmeister von 2014 an den Tabellenzehnten der russischen Liga mit Kaufoption verliehen. „Es ist für André Schürrle das Beste, etwas anderes zu machen. Das war von Beginn an so besprochen“, sagte Hans-Joachim Watzke. Der Geschäftsführer kündigte eine weitere Verkleinerung des Kaders an: „André Schürrle wird nicht der letzte Abgang beim BVB sein.“

Dortmund will sich auch von Angreifer Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg), Mittelfeldspieler Raphael Guerreiro und Shinji Kagawa trennen. Bereits gewechselt ist Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt).

Für den 28 Jahre alten Schürrle ist es das zweite Leihgeschäft in Serie, nach dem er bereits im vergangenen Sommer für eigentlich zwei Jahre auf Leihbasis zum FC Fulham gewechselt war. Doch nach dem Abstieg des Clubs aus der Premier League wurde diese Vereinbarung gegenstandslos. In 24 Partien gelangen dem gebürtigen Ludwigshafener sechs Tore.

Ausleihe mit Kaufoption

Schürrle war 2016 auf Empfehlung des damaligen BVB-Trainers Thomas Tuchel, der mit dem Angreifer schon in Mainz zusammengearbeitet hatte, für die damalige BVB-Rekordsumme von 30 Millionen Euro aus Wolfsburg gewechselt. Ein fester Platz in der Stammelf blieb ihm jedoch verwehrt. dpa

