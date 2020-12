Schutz für den Provokateur

Stuttgart.Im Trubel um das Trödel-Tor von Silas Wamangituka ging die ansonsten reife Leistung des VfB Stuttgart letztlich etwas unter. Mit dem 2:1 (1:0) bei Werder Bremen feierte der schwäbische Fußball-Bundesligist am Sonntag seinen ersten Sieg seit fast zwei Monaten. Doch das beherrschende Thema war auch am Tag danach noch der zweite Treffer des kongolesischen Stürmers in der Schlussphase, bei dem er sich frei vor dem leeren Tor aufreizend viel Zeit gelassen hatte, bevor er den Ball über die Linie schob.

„Ich finde es maximal grenzwertig, was dem Jungen da vorgeworfen wird“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag. Bremens Angreifer Davie Selke hatte sich noch auf dem Platz bei Wamangituka beschwert und die Szene hinterher „respektlos“ genannt. Auch in den sozialen Medien gab es reichlich Kritik für Stuttgarts Matchwinner.

Spieler entschuldigt sich

Er könne „komplett nachvollziehen, dass die Bremer das nicht super fanden“, sagte Mislintat. Er meinte aber auch: „Wir können mal die Kirche im Dorf lassen. Er hat das Ding nicht viermal hoch gehalten, keinen Fallrückzieher auf der Linie gemacht, keinen Moonwalk gemacht oder sonst was. Aus der Nummer wird viel zu viel gemacht.“ Auch Selke hätte „nach dem Spiel etwas andere Aussagen treffen können“.

Weil er vom Sprinter zum Schleicher wurde, lenkte Wamangituka quasi selbst von seiner ansonsten einwandfreien Vorstellung in Bremen ab. Der 21-Jährige, der sich via Instagram für seine Aktion entschuldigte und beteuerte, „in jeder Phase des Spiels Respekt vor dem Gegner“ zu haben, gehörte gegen Werder zu Stuttgarts Besten. Bei seinem souverän verwandelten Foulelfmeter zum 1:0 in der 31. Minute bewies er Nervenstärke, beim Missverständnis zwischen den Bremern Ömer Toprak und Jiri Pavlenka vor dem 2:0 in der Nachspielzeit dann das richtige Gespür für die sich ergebende Chance zur Entscheidung.

„Auch er kommt in dieser Liga an“, sagte Mislintat über den nun fünffachen Torschützen. Dank dessen Doppelpacks jubelte der VfB nach vier Unentschieden und einer Niederlage in den vorangegangenen fünf Partien über einen richtungsweisenden Sieg. dpa

