Schwarz genießt das Vertrauen

Mainz.Sandro Schwarz wirkt zufrieden. „Es macht mich und mein Team stolz, dass wir die Ruhe und Gelassenheit bewahrt und den Klassenerhalt geschafft haben“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 beim Abschlussgespräch mit Journalisten. Der 39-Jährige bezeichnet sich als „extrem ungeduldig und ich wollte zu viel sehr schnell“. Am Ende zahlte sich das Vertrauen in den Newcomer aus.

Mit Sport-Vorstand Rouven Schröder tüftelt Schwarz am Kader für die zehnte Erstliga-Saison der 05er in Serie. Am 24. Juni starten die Mainzer in die Vorbereitung. Während zweier Trainingslager an noch nicht feststehenden Orten soll die Fitness für einen gelungenen Start erarbeitet werden.

Missglückter Start

Die vergangenen beiden Spielzeiten waren für Mainz 05 nicht leicht. Permanente Unruhe in den Führungsebenen und die Furcht vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit sorgten für Unruhe und kein gutes Verhältnis zu den Anhängern. Auch der Start von Schwarz misslang. Erst die vom 05-Coach ausgerufene Endrunde brachte nach dem Desaster in Pokal und in der Liga gegen Eintracht Frankfurt die Wende zum Guten. „Da haben die Spieler und alle anderen gesehen, man kann auch mit Sandro Schwarz die Klasse halten“, erklärte der Coach, der sich endlich in seiner Geburtsstadt respektiert fühlt.