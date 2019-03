Schwarz will mehr Schärfe

Sandro Schwarz war enttäuscht. © dpa

Mainz.Für die Aufarbeitung der Rekord-Niederlage in der Bundesliga fehlen Sandro Schwarz diese Woche gleich ein Dutzend Spieler. Nach dem 0:6 beim FC Bayern konnten sich unter anderem Jean-Philippe Gbamin (Einsatz für die Elfenbeinküste), Karim Onisiwo (Österreich), Robin Quaison (Schweden) sowie Levin Öztunali und Florian Müller Richtung deutsche U-21-Auswahl schnell absetzen.

Ein bisschen Abstand kann den Profis nicht schaden: Nach der sechsten Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen muss sich das Team erst wieder sammeln. „Wir müssen die richtigen Schlüsse aus diesem Spiel ziehen und schnell auf andere Gedanken kommen. Dafür ist die Pause ganz gut“, erklärte Sportvorstand Rouven Schröder.

Das Polster zu Relegationsrang 16 beträgt zwar dank der noch mehr schwächelnden Rivalen VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg zehn Zähler. Um nicht doch noch in Abstiegsgefahr zu geraten, sollten die Mainzer aber schnellstens wieder mal punkten. Am 30. März geht es nach Bremen, wo Max Kruse und Co. gerade prächtig in Form sind.

Völlig eingebrochen

„Ready to rumble“ – frei übersetzt: „Lassen wir es krachen“ – hatte der FSV vor dem Anpfiff noch frohgemut getwittert. Nach nur 150 Sekunden schlug es dann aber schon bei den Gästen ein: Robert Lewandowski traf für den Rekordmeister. Abwehrchef Stefan Bell klagte später über einen „beschissenen Start. Das blödeste, was dir hier passieren kann“.

Beim Schaulaufen des deutschen Meisters brachen die Mainzer völlig ein. „Wir wollten uns nach der Pause dann mehr wehren, das ist uns nicht gelungen“, schimpfte Schwarz. „Wir haben den Gegner zu oft nur begleitet und kein Zweikampfverhalten gehabt. Aber es hinten raus so hinplätschern zu lassen, das ist lächerlich.“ Die Rheinhessen brauchen jetzt schnell eine Wende. „Wir müssen in der Länderspielpause klar und deutlich ansprechen, was wir brauchen für unsere Art Fußball zu spielen“, sagte der ernüchterte 05-Coach nach der dritten Niederlage in Serie und forderte: „Es muss wieder mehr Schärfe reinkommen.“ dpa

