Schwarz will sich die verlorenen Punkte zurückholen

Mainz.Sandro Schwarz will seine Bilanz gegen die TSG 1899 Hoffenheim einen Tag vor Heiligabend noch einmal aufhellen. Noch stehen nach seiner Premierensaison zwei Niederlagen (2:4 und 2:3) in seiner Vita. „Das 2:2 im Derby gegen Eintracht Frankfurt war eine Bestätigung für unsere Entwicklung. Ich habe ein positives Gefühl“, sagte der 40-jährige Coach des FSV Mainz 05. Gemeinsam mit dem Team aus dem Kraichgau beschließen die Mainzer am Sonntagabend (18 Uhr) die Hinrunde der Fußball-Bundesliga.

Der Respekt vor dem Tabellensiebten, der fast doppelt so viele Tore wie die Mainzer geschossen hat, ist vorhanden. „Das ist die laufstärkste Mannschaft, die defensiv gut steht und über sehr gute Stürmer verfügt“, erklärte Schwarz. Andrej Kramaric, Kasim Adams und Joelinton wurden indes vorzeitig in den Weihnachtsurlaub geschickt, was die Aufgabe für die Mainzer Gäste erleichtern könnte. Die Leistung vor allem in der ersten Halbzeit beim Rhein-Main-Derby soll Maßstab für die 90 Minuten in der Sinsheimer Arena sein. „Wir müssen in dieser Intensität bleiben, Mentalität zeigen, Ballverluste vermeiden und mit Zug zum Tor agieren“, betonte Schwarz.

Dass er in seiner ersten Saison als Bundesliga-Trainer verloren hatte, interessiert Schwarz nicht mehr. Als Coach der Mainzer Junioren aber feierte Schwarz einen Sieg. Für ihn zählen die positiven Aspekte der bisher 16 Partien, die zum Abschluss bestätigt werden sollen.

Baku eine Option

„Unsere Entwicklung stimmt, das Selbstvertrauen auch, Gerade nach dem 2:2 im Derby. Deshalb wollen wir noch einmal alles rausfeuern.“ Insgesamt ständen ein paar Punkte zu wenig auf der Habenseite. Deshalb soll das Konto noch aufgefüllt werden, befand er. In der dritten Partie der Englischen Woche sind frische Spieler gefragt. „Wir müssen schon Rücksicht auf die Belastung nehmen. Änderungen in der Startelf sind so möglich“, sagte Schwarz. Ridle Baku ist dafür im Mittelfeld ein Kandidat. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Frankfurt ist das Top-Talent laut Schwarz eine Option für die Startelf. Welche Spieler noch in der engeren Wahl des 05-Coaches sind, sagte er nicht.

Mit Trainingsplänen versehen werden sich die Mainzer Kicker am späten Sonntagabend in den kurzen Urlaub verabschieden. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018