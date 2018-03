Schweinsteiger wartet aufs Baby

Anzeige

Minneapolis.Ohne Bastian Schweinsteiger hat Chicago Fire auch das zweite Saisonspiel in der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS verloren. Der Weltmeister weilte während der 1:2 (0:0)-Niederlage bei Minnesota United am Samstag bei seiner Ehefrau Ana Ivanovic, um der einstigen Tennis-Weltranglisten-Ersten bei der Geburt des ersten Kindes zur Seite zu stehen. Das Paar hatte im vorigen November bekanntgegeben, dass es Nachwuchs erwartet.

Chicago liegt nach den beiden Niederlagen zum Saisonstart auf dem vorletzten Platz in der Eastern Conference. Im nächsten Spiel empfangen die Fire am 31. März im heimischen Toyota Park die Portland Timbers. Das Team aus Oregon ist ebenfalls noch ohne Punktgewinn in dieser Saison. dpa