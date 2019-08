Schwerpunkt beim DFB

Frankfurt.Der designierte DFB-Präsident Fritz Keller will erst nach der Wahl zum Verbandschef über mögliche Kandidaturen für die internationalen Posten bei Fifa und Uefa entscheiden. Nach Informationen aus DFB-Kreisen zeichnet sich jedoch ab, dass sich Keller ganz auf seine nationalen Aufgaben konzentrieren wird.

Der 62 Jahre alte Chef des Fußball-Bundesligisten SC Freiburg war am Donnerstag von der Findungskommission des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Deutschen Fußball Liga zum Kandidaten für die Nachfolge des im April zurückgetretenen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel ernannt worden. Seine Wahl am 27. September beim DFB-Bundestag gilt als sicher. Am kommenden Mittwoch will sich Keller zunächst den Amateurverbänden und dann den Vertretern der Profi-Clubs bei der Generalversammlung der DFL in Berlin präsentieren.

International ausgeschlossen

Seit Grindels Rücktritt im April ist der DFB nicht mehr im Council des Weltverbandes Fifa und im Uefa-Exekutivkomitee vertreten und somit von internationalen Entscheidungen ausgeschlossen. Grindels Posten als Uefa-Vizepräsident hatte der Spanier Luis Rubiales übernommen. Zur Fifa entsandte die Uefa den französischen Verbandschef Noel Le Graet als Ersatzmann. Der Wiedereinzug eines deutschen Bewerbers in beide Gremien ist erst bei den Wahlen beim Uefa-Kongress am 3. März 2020 in Amsterdam möglich. dpa

