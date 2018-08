Schwieriger Spagat

Leipzig.Den FK Sorja Luhansk nicht unterschätzen und dennoch den Bundesliga-Start bei Borussia Dortmund nicht aus den Augen verlieren: Für RB Leipzig kommt es knüppeldick. Den Trip zum Europa-League-Play-off-Hinspiel in die Ukraine hätte sich Sportdirektor und -Trainer Ralf Rangnick gern erspart, zumal die Partie in Saporischschja heute erst um 21.30 Uhr Ortszeit (20.30 Uhr MESZ) angepfiffen wird.

Spätestens nach dem Frankfurter Sieg im Pokalfinale gegen Bayern München war klar, dass RB den langen Weg durch die Qualifikation der Europa League gehen muss. Also musste und muss die Belastungssteuerung entsprechend vorgenommen werden. „Jeder hat gesehen, dass wir diese Play-offs ernst nehmen und die Gruppenphase der Europa League unbedingt erreichen wollen“, sagte der RB-Vordenker.

Schon auf Betriebstemperatur

Immerhin: Wenn die Sachsen am Sonntag zum Bundesliga-Kracher bei Borussia Dortmund antreten, haben sie schon sechs Pflichtspiele in den Beinen, die Borussia nur das Pokalspiel bei Greuther Fürth am Montag (2:1 nach Verlängerung). „Wir sind also schon im Wettkampfmodus“, bemerkte Rangnick.

Sein wichtigstes Stilmittel: Rotation. Wie die in Luhansk aussehen wird, ließ Rangnick offen. Zumal er mit dem an einem Magen-Darm-Virus laborierenden Jean-Kevin Augustin und dem wegen Muskelproblemen daheim bleibenden Kevin Kampl neben Marcel Sabitzer (Aufbautraining nach Adduktorenverletzung) zwei kurzfristige Ausfälle zu beklagen hat. dpa

