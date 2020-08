Schwolow fordert Kontinuität in Berlin

Freiburg.Torhüter Alexander Schwolow ist von der Zukunftsplanung seines neuen Clubs Hertha BSC angetan, hält sich bei der Zielsetzung für die kommende Saison der Fußball-Bundesliga aber zurück. „Ich fand das Projekt hier unheimlich spannend. Hier entsteht etwas“, begründete der 28-Jährige seinen Wechsel vom Ligarivalen SC Freiburg nach Berlin in einem Interview der „Badischen Zeitung“ (Montag).

Er sagte aber auch: „Wir wissen um die turbulente Zeit, die hinter uns liegt. Letztlich wollen wir die Menschen mit attraktivem Fußball und einer klaren Philosophie überzeugen. Mit großen Zielsetzungen halten wir uns aber zurück.“

Ob die Hertha sportlich erfolgreich sein werde, „steht in den Sternen“, sagte Schwolow: „Aber die Voraussetzungen sind gut. Dass ein Investor hinten dran steht, ist bekannt. Zu wissen, dass auch diesbezüglich einiges möglich ist, beeinflusst einen ebenfalls. Es muss aber Kontinuität her. In der vergangenen Saison hatte die Hertha vier Trainer. Das ist natürlich nicht ideal.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020