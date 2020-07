Sebastian Hoeneß vor Unterschrift

Zuzenhausen.Der seit Tagen kolportierte Wechsel von Sebastian Hoeneß zur TSG Hoffenheim steht unmittelbar bevor. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Trainer des FC Bayern II von den Münchnern die Freigabe erhalten und wird Anfang der Woche einen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten aus dem Kraichgau unterschreiben. Trainingsstart in Zuzenhausen ist am 2. August. Mitte des nächsten Monats ist ein Trainingslager am Tegernsee geplant.

Bayern-Cheftrainer Hansi Flick, von Juli 2017 an für knapp acht Monate Geschäftsführer bei der TSG Hoffenheim, hält große Stücke auf den 38-jährigen Hoeneß, der die „kleinen“ Bayern zur Drittliga-Meisterschaft geführt hat. „Dass er sich Gedanken macht und sein Ziel die Bundesliga ist, das haben wir alle gewusst und auch erahnt. Das ist ganz natürlich“, sagte Flick. jb

