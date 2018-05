Seckenheim im Tränental

Anzeige

Seckenheim – Oftersheim 1:2 (0:1)

Nach der bitteren Niederlage gegen die SG Oftersheim muss der SV Seckenheim wohl den Gang in die B-Klasse antreten. Die Hausherren waren über die gesamte Spielzeit das gefährlichere Team, verpassten es aber – wie schon in der ganzen Rückrunde –, ihre Chancen zu nutzen.

Altlußheim – Plankst. II 4:0 (1:0)

Dem SV Altlußheim war von Beginn an anzumerken, wie ernst er die Partie gegen die TSG Eintracht Plankstadt nahm. So starteten die Altlußheimer optimal und gingen schon nach zwei Minuten per Strafstoß in Führung. Auch danach bewiesen die Altlußheimer enormen Willen und feierten einen verdienten Sieg, der den Klassenerhalt bedeutet.

Pfingstberg – Rheinau 4:7 (4:2)

Der SC Pfingstberg-Hochstätt erlebte im letzten Heimspiel gegen die TSG Rheinau ein Debakel. Dabei zeigten die Pfingstberger eine gute erste Halbzeit, brachen nach dem Seitenwechsel dann aber völlig ein. Mann des Tages auf Seiten der TSG: Marcel Ghirastau mit fünf Toren.

TSV Neck. – Lindenhof II 8:0 (4:0)

Vom Start weg hatte der TSV Neckarau das Duell gegen den MFC Lindenhof im Griff und ging mit der ersten Aktion in Front (1.). Danach spielte sich der TSV in einen Rausch. Lindenhof dagegen lies jeglichen Kampfgeist vermissen und unterlag auch in der Höhe verdient.

H. Türkspor – VfL Kurpf. II 7:3 (4:1)

Der FC Hochstätt Türkspor feierte im letzten Heimspiel ein Schützenfest gegen den VfL Kurpfalz Neckarau. Entscheidend: vier Tore zwischen der 29. und 45. Minute.

SV Schwetz. II – VfR MA II abges.

Das Spiel zwischen dem SV Schwetzingen und dem VfR Mannheim wurde abgesagt , da dem SVS zu wenig Spieler zur Verfügung standen.

