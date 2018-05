Sehnsucht nach dem Alltag

Anzeige

München.Nein, nein, nein. Jupp Heynckes lächelte und schüttelte bei seinen Worten amüsiert den Kopf. Das von ihm selbst diagnostizierte „Helfersyndrom“ werde ihn sicherlich nicht zu einer fünften Amtszeit zum FC Bayern zurückführen. So wird der 73-Jährige an diesem Samstag (20 Uhr) im DFB-Pokalfinale der Münchner gegen Eintracht Frankfurt ein letztes Mal an der Seitenlinie stehen.

Danach ist für eine herausragende Persönlichkeit im deutschen Fußball Schluss. „Wir wollen gerne einen Höhepunkt hinzufügen und noch einen Erfolg“, erklärte der Mann, der mit dem Münchner Triple im Jahr 2013 den größten Triumph im deutschen Vereinsfußball feierte.

Josef „Jupp“ Heynckes nimmt Abschied von der großen Bühne. Am Donnerstag wurde der 73-Jährige schon mit Beifall und einem Blumenstrauß an der Säbener Straße verabschiedet. Die Mitarbeiter des deutschen Fußball-Meisters standen Spalier für den Erfolgscoach.