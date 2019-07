Seider-Vertrag über drei Jahre

Detroit.Eishockey-Talent Moritz Seider hat einen dreijährigen Einstiegsvertrag bei den Detroit Red Wings aus der nordamerikanischen NHL unterzeichnet. Über die finanziellen Details wurden keine Angaben gemacht.

Nach US-Medienberichten wird Seider in der kommenden Saison entweder zu den Adler Mannheim in der DEL zurückkehren oder für Detroits Farmteam, den Grand Rapids Griffins, in der American Hockey League spielen. Der 18 Jahre alte Verteidiger wurde von den Red Wings bei der diesjährigen NHL-Talentziehung an sechster Stelle ausgewählt. Lediglich der Deutsche Topstar Leon Draisaitl wurde früher im NHL-Draft gezogen als Seider. dpa

