Selbstzerfleischung beim HSV beginnt

Anzeige

Video Sport Titz bleibt positiv gestimmt - Papadopoulos muss Strafe fürchten HSV-Trainer Christian Titz ist trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Berlin und der prekären Lage im Abstiegskampf weiterhin 'positiv' gestimmt. Im Falle von Kyriakos Papadopoulos, der ihn und Teile der Mannschaft kritisiert hatte, kündig HSV-Trainer Christian Titz ist trotz der unglücklichen 1:2-Niederlage gegen Berlin und der prekären Lage im Abstiegskampf weiterhin 'positiv' gestimmt. Im Falle von Kyriakos Papadopoulos, der ihn und Teile der Mannschaft kritisiert hatte, kündig

Der bisherige Erfolgscoach des U-21-Teams hatte in seiner ersten Trainingswoche als Chefcoach alles probiert: Ein Casting mit 33 Spielern, die alle ihre Bewährungschance bekamen, sowie das Einüben neuer Spielvarianten und eine andere taktische Ausrichtung. Bei Titz’ neuem System blieben einige der etablierten Profis auf der Strecke, die Tempodefizite haben. Dazu zählen Papadopoulos und Mergim Mavraj.

Fünf Umstellungen in der Startelf

Bei der Nominierung des 18er-Kaders strich er die etablierten Profis Walace, André Hahn, Dennis Diekmeier und Mavraj komplett, am Samstag nahm er zudem fünf Umstellungen in der Startelf vor – „Papa“ musste auf die Bank. „Ein ganz normaler Vorgang“, meinte Titz. Für seinen Abwehrchef war es indes eine Ungeheuerlichkeit. Indirekt deutete er an, dass mit ihm die Partie nicht verloren gegangen wäre. „Es hat die Erfahrung gefehlt, das 1:0 über die Runden zu bringen“, meinte er. In den 13 Spielen zuvor war der Grieche jedoch immer dabei. Gewonnen hat das Team nicht eines.

Zu Papadopoulos’ Vorwürfen sagte der Trainer nichts. „Ich will erst mit dem Spieler sprechen“, betonte Titz. Legt man nur die erste Halbzeit zugrunde, hat er mit seinen Umwälzungen alles richtig gemacht. Der Kurpfälzer baute das Team tiefgreifend wie keiner seiner Vorgänger um: Keeper Julian Pollersbeck, Außenspieler Tatsuya Ito und Sechser Matti Steinmann waren gleich die Besten. Doch 45 gute Minuten und die verdiente Führung durch Douglas Santos (25.) reichten nicht, weil der HSV mit Wiederanpfiff wie gelähmt wirkte. „Ich habe in der Halbzeit gesagt: Männer, der Gegner hat die Angst“, berichtete Hertha-Trainer Pal Dardai über seinen Motivationskniff. Er war sich sicher, die Hamburger würden aus Angst vor der eigenen Courage zusammenbrechen, weil sie eine ungewohnte Führung nicht über die Zeit bringen könnten. Die Berliner beendeten im Volksparkstadion eine 448-minütige Torflaute und drehten das Match durch Valentino Lazaro (56.) und den drei Minuten zuvor eingewechselten Salomon Kalou (63.). dpa

Info: Video unter morgenweb.de/fussball

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018

Zum Thema Titz bleibt positiv gestimmt - Papadopoulos muss Strafe fürchten