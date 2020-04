Serie A bis in den Oktober?

Rom.Italien erwägt wegen der Corona-Krise eine Verlängerung der aktuellen Saison bis in den Herbst. Der Präsident des Fußballverbandes FIGC, Gabriele Gravina, schloss in einem Interview des Senders „Rai Sport“ auch einen Spielbetrieb bis September oder Oktober nicht aus. Das sei eine der „Hypothesen“, die in der Diskussion seien, sagte er am Sonntagabend. „Auf diese Weise könnten wir vermeiden, nicht nur die Saison 2019/20, sondern auch die Saison 20/21 in Mitleidenschaft zu ziehen“, erläuterte Gravina. Denn ohne einen geregelten Abschluss könnte auch die kommende Saison durch eine „Lawine von Rechtsstreitigkeiten“ belastet werden.

Das Datum 17. Mai für einen Wiederbeginn der Serie A bleibt danach zunächst ebenfalls weiter im Spiel. Gravina betonte, es handele sich durchweg um theoretische Erwägungen. Es sei nichts beschlossen.

Zwölf Spieltage noch offen

Falls die Saison komplett ausfällt, sollen die Spieler auf ein Drittel ihres Einkommens verzichten. Darauf hätten sich die Clubs einstimmig geeinigt, teilte die Lega Serie A. Nur Rekordmeister Juventus Turin hätte unabhängig davon ein eigenes, ähnliches Abkommen mit seinen Spielern ausgehandelt. Der Deal gilt auch für Trainer, die Clubs würden den Plan eigenständig umsetzen. Sollte der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden, sollten die Einkommen um zwei Monatsgehälter reduziert werden.

Die Serie A war am 9. März mit zwölf verbleibenden Spieltagen unterbrochen worden. Mehrere Spieler der höchsten italienischen Liga wurden positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020