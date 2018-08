Rom.Heute sollten sich Freunde des Gardasees nicht über erhöhtes Verkehrsaufkommen, aber auch nicht über Gesten der Euphorie auf der Autobahn wundern. Nein, weder irgendein Ferienende oder -beginn werden ursächlich sein für die Atmosphäre in der Nähe Veronas. Es ist ein alter Schuh, dass hier die Liebesgeschichte von Romeo und Julia beheimatet ist, es passt deswegen, dass sich die Terminplaner der italienischen Fußballliga nun Verona für den Beginn einer neuen Affäre ausgesucht haben.

Juventus Turin eröffnet heute bei Chievo Verona die neue Serie-A-Saison. Das heißt, eigentlich ist es natürlich der von Real Madrid gekommene Superstar Cristiano Ronaldo, der gegen die Underdogs die neue Spielzeit einweiht. Nicht nur die Juventus-Tifosi, Italiens Fußballfans insgesamt fiebern mit, auch wenn der Brückeneinsturz bei Genau die Vorfreude trübt. Die beiden Erstligisten aus dem Unglücksort treten nicht an, der Rest der Liga spielt mit Schweigeminute und Trauerflor.

Am vergangenen Wochenende war bereits zu erkennen, was es bedeutet, wenn der 33 Jahre alte Ronaldo in der italienischen Provinz aufläuft. Vom Sondertransport mit einem Hubschrauber sahen die Organisatoren gerade noch ab. Aber es war immerhin eine Handvoll Bodyguards, die den Weltfußballer zum traditionellen Trainingsspiel gegen die B-Mannschaft von Juve im Dorf Villar Perosa bei Turin an den 5000 ekstatischen Tifosi vorbei eskortierten. Dort hat die Industriellen-Familie Agnelli ihren Familiensitz. Ronaldo, der für 100 Millionen Euro von Real Madrid nach Turin gewechselt war, erzielte seinen ersten Treffer für seinen neuen Club, man sah nur glückliche Gesichter.

Es ist ein bisschen wie bei kleinen Jungs, nur mit viel mehr Geld, Testosteron und Tamtam. Die Serie A glänzt plötzlich wieder. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Altlasten hervorkommen: veraltete Stadien, Fangewalt, Munkeleien.

Mit Can, Khedira und Matuidi

Juventus geht als Favorit ins Rennen. Sieben Meistertitel und fünf Pokalsiege in Folge, dazu zwei Finalteilnahmen in der Champions League gelangen bereits ohne den Portugiesen. Manche erwarten deshalb eine einseitige Veranstaltung. Juventus hat zudem nicht nur Ronaldo verpflichtet, dem Italien wegen Problemen mit der spanischen Steuer sehr gelegen kam. Abwehrspieler Leonardo Bonucci ist vom AC Mailand zurückgekehrt und soll Ronaldo mit langen Pässen versorgen. Kaum die Rede ist vom deutschen Nationalspieler Emre Can, der aus Liverpool kam. Zusammen mit Sami Khedira und dem französischen Weltmeister Blaise Matuidi soll er für Stabilität im Juve-Mittelfeld sorgen.

Ancelotti trainiert Neapel

Der Fokus von Juventus richtet sich dabei weniger auf die Meisterschaft als auf den Titel in der Champions League. Seit 22 Jahren hechelt die „Alte Dame“ der wichtigsten Trophäe im europäischen Vereinsfußball hinterher. Ronaldo, ausgewiesener Spezialist bei diesem Thema, machte den Turinern in den vergangenen Jahren höchstpersönlich mehrmals einen Strich durch die Rechnung. Der Job-Auftrag für Ronaldo ist klar. „Wir wollen die Champions League“, sagt Coach Allegri.

Das ist keine schlechte Nachricht für die Konkurrenz. In den Genuss einer durch einen einzigen Spielertransfer aufgepeppten Liga kommt zum Beispiel auch der ehemalige Frankfurter Kevin-Prince Boateng, der bei Sassuolo Calcio angeheuert hat. Sassuolo spielt nicht um den Titel mit, liegt aber nur 200 Kilometer von Mailand entfernt, wo Boatengs Ehefrau, das Modell Melissa Satta, geschäftliche Interessen hat.

Mailand könnte überhaupt der große Nutznießer des Ronaldo-Hypes sein. Denn die beiden Clubs der Metropole unternehmen sichtbare Anstrengungen, um sich wieder Geltung zu verschaffen. Bei Inter Mailand hat Trainer Luciano Spalletti seinen Vertrag bis 2021 verlängert, Torjäger Mauro Icardi gilt als einer der Top-Spieler der Serie A. Interessant geht es auch beim AC Mailand zu. Hier hat seit einem Monat nicht nur der US-Fonds Eliott das Ruder von ominösen chinesischen Eigentümern übernommen. Neben Trainer Gennaro Gattuso leiten die Ex-Größen Leonardo und Paolo Maldini nun die sportlichen Geschäfte und sollen für einen Schub mit Milan-Identität sorgen. Weil für Torjäger Gonzalo Higuaín kein Platz mehr bei Juventus ist, leiht der AC Mailand ihn nun aus. Das Ziel des Clubs um den Mannheimer Hakan Calhanoglu ist die Champions League.

Da gerät beinahe in Vergessenheit, dass es ein anderes Team war, das Juve zuletzt Paroli bot. Der SSC Neapel hat nur den Trainer ausgewechselt. Maurizio Sarri ging zum FC Chelsea, dafür kam Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Dass dieser Schritt einen Karriere-Abstieg bedeutet, ist nicht gesagt. Man möchte nicht wissen, welche Verehrung Ancelotti zuteil würde, wenn er in Neapel knapp 30 Jahre nach Maradona wieder den Titel-Wunder holt – trotz oder gerade wegen Ronaldo.

