München.Leroy Sané lächelte, als er mit seiner Unterschrift unter den Vertrag beim FC Bayern den lange angebahnten Wechsel endlich perfekt machte. „Servus, München“, sagte der 24 Jahre alte Fußball-Nationalspieler, der sich stolz sein neues Bayern-Trikot überstreifte. Der Münchner Wunschspieler strebt in seinen fünf fixierten Jahren beim deutschen Rekordmeister die allerhöchsten Ziele an. „Die Champions League ist ganz oben dabei“, sagte Sané. „Jeder träumt von der Champions League.“

Sané bekommt bei den Bayern die Rückennummer 10. Er übernimmt damit die prestigeträchtige Nummer von Leihspieler Philippe Coutinho. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass der Brasilianer vom FC Barcelona nicht über diese Saison hinaus in München bleibt. „Aus Respekt“ vor Coutinho werde Sané aber vorerst kein Foto mit der Rückennummer 10 machen. Im Fanshop ist das Leibchen mit jener Beflockung dagegen schon zu haben.

Kein Einsatz in der Königsklasse

Schon von kommender Woche an wird sich Sané in München auf die neue Saison vorbereiten. In dieser Spielzeit und damit auch bei der Fortsetzung der Champions League im August darf der nun ehemalige Flügelspieler von Manchester City nicht mehr auflaufen.

Zur Ablösesumme machten die Bayern keine Angaben, der Offensivspieler soll laut Medienberichten aber weniger als 50 Millionen Euro gekostet haben. Sané ist nach dem ablösefreien Zugang von Alexander Nübel für das Tor des FC Bayern und dem Wechsel von Innenverteidiger-Talent Tanguy Nianzou Kouassi von Paris Saint-Germain der dritte Neuzugang der Bayern. dpa

