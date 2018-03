SG und FSV planen zusammen

Anzeige

Riedrode.Auf Nachwuchsebene arbeiten der FSV und die SG Riedrode schon länger zusammen. 2011 wurde der Jugendförderverein (JFV) Bürstadt ins Leben gerufen, bei dem auch VfR und Eintracht mitmachen – die SG ist seit 2013 dabei. Vor der Fertigstellung des 2006 eingeweihten Kunstrasenplatzes arbeiteten die Riedroder Fußballvereine ebenfalls eng miteinander. Jetzt wollen beide den nächsten gemeinsamen Schritt machen. Nach Informationen des „Südhessen Morgen“ streben FSV und SG schon für die kommende Saison eine Spielgemeinschaft im Erwachsenenbereich an.

Erste Gespräche wurden bereits geführt. Dies bestätigten Vorstandsmitglieder beider Clubs. „Im Dezember kam die Anfrage des FSV, seit Anfang Januar laufen die Gespräche. Es gibt noch verschiedene Faktoren von Verbandsseiten zu berücksichtigen, aber wir sind dran“, erklärte SG-Spielausschusschef Wilfried Kungl. FSV-Vorsitzender Christian Wartusch bestätigte diesen Ablauf. „Stand jetzt führen wir nur Gespräche, es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Wir haben unsere Mitglieder bei der Generalversammlung im Oktober darüber abstimmen lassen, ob wir Gespräche mit der SG bezüglich einer Spielgemeinschaft führen dürfen, und die Zustimmung erhalten“, meinte Wartusch.

Der SG-Vorstand will seine Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung am 23. März über den Stand der Dinge informieren. Die Abstimmung soll in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung erfolgen. Eine solche will auch der FSV einberufen, sobald alle Formalitäten geklärt sind. Kungl selbst ist ein Befürworter der Bestrebungen: „Diese Überlegungen sind keine Torschlusspanik, sondern zukunftsorientiert. Für fünf Fußballvereine ist Bürstadt auf Dauer auch ein bisschen zu klein.“