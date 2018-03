Sieg auch Kopfsache

Anzeige

Hamburg.Der neue Trainer Christian Titz gibt die Hoffnung auf den Klassenverbleib des abgeschlagenen Bundesliga-Letzten Hamburger SV noch nicht auf. „Der Glaube, dass, wenn wir einmal gewinnen, etwas zu bewegen, der ist groß“, sagte er. Am Samstag unternimmt der HSV beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr) im zweiten Spiel unter der Regie von Titz einen erneuten Anlauf, die Negativserie von zuletzt 14 sieglosen Spielen zu durchbrechen. Insgesamt sieben Partien haben die Hamburger noch Zeit, um den erstmaligen Abstieg aus der Bundesliga zu verhindern. Derzeit besteht der Abstand zum Relegationsplatz sieben Punkte.

Der gebürtige Mannheimer Titz setzt vor allem auf die Mentalität: „Fußball ist ein Spiel, das sehr stark im Kopf entschieden wird.“ Persönlichen Druck verspüre er nicht, sagte der 46 Jahre alte Fußballlehrer. Als Trainer der U 21, die an der Tabellenspitze der Regionalliga Nord steht, habe er auch Spiele gewinnen müssen. „Das ist aber leichter, wenn man oben steht.“

Walace-Gespräch verschoben

Das Gespräch mit dem Brasilianer Walace über weitere Sanktionen wurde auf Mittwoch verschoben. Bernhard Peters, Direktor Sport des Tabellenletzten, will am Vormittag mit Walace und am Abend mit Kyriakos Papadopoulos nach dessen Rückkehr von der griechischen Nationalmannschaft sprechen.